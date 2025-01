Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della ventisettesima puntata

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovadel(QUI il resoconto) durante la quale Bernardo Cherubini è stato eliminato e ha dovuto lasciare la Casa.Tra i temi affrontati nel corsodiretta il triangolo tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez, ma anche la storia nascente tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, con uno spazio per le sorprese a Bernardo da parte dell’ex fidanzata Tiziana e di Imma Battaglia a Eva Grimaldi.Per quanto riguarda glidel reality, Alfonso Signorini ha totalizzato il 15.3 % di share, battuto ancora una volta da Un Passo dal cielo, che invece ha portato a casa il 21.5 %.in linea con quelli del giovedì precedente, quando il reality show aveva totalizzato il 15.8 % di share, dimostrando così di faticare ad ingranare e a trovare dinamiche che possano appassionare i telespettatori.