Giuli la spunta su Salvini | ritirato l’emendamento leghista sulle Soprintendenze

Sul decreto Cultura Lega e FdI sono andati allo scontro. In una contrapposizione che ha riguardato direttamente i due ministri: Matteoe Alessandro. La miccia è stata accesa da un emendamento al provvedimento presentato da un deputato della Lega, Gianangelo Bof.La proposta prevedeva di svuotare il potere dellecon l’obiettivo di non rendere vincolante il loro assenso all’esecuzione di una serie di interventi. Ma alla fine la Lega è stata costretta alla marcia indietro e a ritirare.Scontro con, la Lega per salvare la faccia annuncia un ddl la prossima settimana“Superare i vincoli posti da alcuneè un obiettivo che ci proponiamo con un disegno di legge a carattere urgente che i gruppi della Lega depositeranno a inizio settimana sia alla Camera sia al Senato”, annuncia