Frenata Comuzzo Commisso ha cambiato tutto | la reazione Napoli

Ultimissime calcio– Prosegue la corsa con l’Inter per aggiudicarsi lo scudetto. Nel frattempo Manna cerca sempre nuovi innesti sul mercato.Ilcontinua la sua corsa per la vittoria del campionato 2024-25. Il testa a testa con l’Inter è affascinante, con due squadre diverse e lontane per struttura, blasone e qualità. Gli azzurri però hanno fame, quella fame contiana che l’allenatore di Lecce ha la capacità di trasmettere sempre alle proprie squadre.Ora ci aspetta una domenica di fuoco, che potrà dire tanto su questo sprint scudetto. Ilse la vedrà all’Olimpico contro la Roma, mentre l’Inter sarà impegnata nel derby della madonnina contro i cugini del Milan. Ma prima bisogna segnalare in casa partenopea bisogna segnalare una novità di calciomercato.non vuole cedere: perora chiede 40 milioniCome riportato dalla redazione di Sky Sport, l’affareche ormai sembrava in dirittura di arrivo, avrebbe invece subito un forte rallentamento.