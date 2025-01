Lanazione.it - Foto intime con l’amante, poi minaccia di spedirle alla moglie e gli estorce 60mila euro

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Pensava fosse amore e invece era una truffa. Lei, trent’anni più giovane, mentre era a letto con lui scattavagrafie. Una dopo l’altra.grafie che poiva di far arrivarese lui non gli avesse consegnato del denaro. Così gli ha estorto circa. La versione è quella dell’accusa, ancora tutta da dimostrare in tribunale, dove lei si difenderà con il suo legale, ma per la donna, rumena, classe 1985, ieri mattina è arrivato il rinvio a giudizio. Andrà a processo e dovrà rispondere di estorsione e. Una relazione complessa Il protagonista della storia, suo malgrado, è un signore, residente in Valdichiana. Ha una sessantina d’anni, è un imprenditore che lavora nel mondo degli affari e del commercio. È sposato. Nel 2021 inizia a frequentarsi con un’altra donna.