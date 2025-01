.com - E’ uscito ECHO, il nuovo singolo della cantautrice Anne Garr

Leggi su .com

Preparatevi ad innamorarvi dell’ultimopop-crossovercanadeseprodotto dalla promettente Grace Geraghty e dal produttore americano multi-platino Roy Hamilton, candidato ai Grammy, che ha contribuito alla vendita di oltre 70 milioni di album in tutto il mondo e ha collaborato con artisti internazionali come Michael Jackson, Backstreet Boys, Justin Bieber, Ariana Grande e molti altri.Con le sue parole ossessive, la voce splendidamente calma ma potente e il ritmo pop semi-classico di Roy Hamilton e Grace Geraghty,offre davvero una performance meravigliosa e avvincente con.Scritta in onorenonna dell’artista,è una canzone ma anche una “preghiera” che chiede che la vocepersona cara scomparsa venga ascoltata, anche se solo in