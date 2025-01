Movieplayer.it - Dieci capodanni, la recensione: un distillato di vita nella serie di Rodrigo Sorogoyen

Raccontare lacon unatv si può? Sì, se a girarla è un artista come: attraverso la storia di una coppia, il regista filma l'essenza di ciò che ci rende umani. Su RaiPlay. Se dovessimo consigliarvi un nome su cui puntare per individuare quello che diventerà presto uno dei registi più celebrati della nostra epoca, vi diremmo immediatamente. L'autore spagnolo, a poco più di 40 anni, ha infatti già realizzato diverse opere notevolissime, una delle quali se non è un capolavoro poco ci manca: si tratta di As bestas, da recuperare assolutamente se l'avete perso. Ainteressano gli esseri umani e tutte le loro contraddizioni. Ecco perché non ha paura di raccontarli anche nelletv, che oggi sono, molto probabilmente, la forma di racconto più popolare.