Juventusnews24.com - Danso Juve (Sky), cambia di nuovo tutto! Il Lens aveva accettato ma… Il Rennes ha rilanciato con quest’offerta clamorosa. Cosa sta succedendo

Kevin Danso è sicuramente uno degli obiettivi principali del calciomercato Juve per la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente del Lens ha dato l'ok al prestito secco del giocatore per 2.5 milioni più 1.5 di bonus. Nelle ultime ore sarebbe arrivato un rilancio importante del Rennes con un'offerta per acquistarlo subito a titolo definitivo per una cifra intorno ai 24 milioni più bonus. Danso vuole comunque i bianconeri e quindi si proverà a chiudere il suo trasferimento a Torino.