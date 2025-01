Quotidiano.net - Canta che ti passa

Voce delicata e testi che guardano oltre. Erica Mou con le sue canzoni trasforma il sentire della vita ordinaria in poesia. Interprete della Neve sul mare – titolo anche di una delle sue prime canzoni – è reduce dal tour con il suo ultimo disco Cerchi e dalle presentazioni del romanzo Una cosa per la quale mi odierai, edito da Fandango. Progetti artistici che mostrano un grande amore e debito nei confronti della scrittura e della musica come risposte alle difficoltà della vita. Che valore ha per lei la scrittura? "È una sorta di bussola che mi orienta nelle cose delle vita, con un valore molto più solido di quello che immaginiamo. Scrivere è per me un fatto concreto. Nomina e orienta". Di una canzone la colpisce prima il testo o la musica? "La meraviglia della canzone è che unisce entrambi.