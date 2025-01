Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Jorge Mendes atterra a Torino: colloqui con i bianconeri? – VIDEO

di RedazionentusNews24. Il VIDEO dell’arrivo del potente procuratore portoghese:con i bianconeri?(Andrea Bargione inviato a Caselle) – Partenze ma anche arrivi nell’aeroporto di Caselle a. Dopo l’addio di Arthur, che volerà in Spagna per la firma con il Girona, èto il potente procuratore. L’agente portoghese è a, possibili anche nuovicon i bianconeri.nelle scorse settimane ha trattato il suo assistito Antonio Silva per laè arrivato a?Il procuratore nelle prossime ore ao con la #ntus?? @AndreaBargione pic.twitter.com/f6xwonksAj—ntusNews24.com (@junews24com) January 31, 2025Ecco le immagini dell’arrivo a Caselle di