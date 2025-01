Lapresse.it - Brexit, cinque anni fa l’uscita dall’Ue del Regno Unito

fa veniva sancitadeldall’Unione Europea. Il 31 gennaio 2020, alle ore 23.00 (ora di Londra), mezzanotte presso la sede dell’Ue a Bruxelles, illasciava ufficialmente il blocco dopo quasi cinquant’di appartenenza che avevano portato la libera circolazione e il libero scambio tra ile altri 27 Paesi europei. Per i sostenitori della, ilera ora una nazione sovrana responsabile del proprio destino. Per gli oppositori, era un Paese isolato e limitato. Era, senza dubbio, una nazione divisa che aveva fatto un salto nel buio.dopo, le persone e le imprese stanno ancora lottando con le scosse di assestamento economiche, sociali e culturali.Il covid e il conflitto ucraino hanno pesato sull’economia britcaL’Office for Budget Responsibility del governo prevede che le esportazioni e le importazioni delsaranno entrambe inferiori di circa il 15% nel lungo periodo rispetto a quelle che si sarebbero avute se ilfosse rimasto nell’Ue, e la produttività economica sarà inferiore del 4% rispetto a quella che sarebbe stata altrimenti.