Bandiera blu completata la procedura

Il Comune punta a riottenere laBlu anche per il 2025 e sta portando avanti tutte le procedure richieste dalla Fee per poter far sventolare il vessillo blu lungo il proprio litorale anche nella prossima estate. A tal proposito è stato necessario ottemperare anche a una novità introdotta quest’anno dall’organizzazione internazionale che rilascia questo riconoscimento: per la prima volta, infatti, la Fee ha inserito il tema dell’adattamento della città ai cambiamenti climatici, esigendo che nella documentazione che i Comuni devono predisporre sia contenuta anche la redazione del Piano di azione per la sostenibilità. Attraverso questo documento, in sostanza, all’amministrazione che si candida allaBlu 2025 si chiede "di argomentare e documentare le azioni in corso – è la specifica - e quelle che sono in programma nel triennio 2025-2027, per assicurare uno sviluppo che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta".