Apple delusa da iPhone, numeri in calo ma il fatturato supera le attese

ha concluso il quarto trimestre del calendario 2024 con undi 124,3 miliardi di dollari, registrando un aumento del 4% su base annua, ma ha registrato vendite deboli die undei ricavi in Cina, penalizzata dalla forte concorrenza locale e da un’introduzione più lenta delle funzionalità di intelligenza artificiale.I risultati diLa società ha registrato uncomplessivo di 124,3 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 36,3 miliardi di dollari, pari a 2,40 dollari per azione diluita. Questi risultati segnano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i ricavi erano di 119,6 miliardi di dollari e l’utile netto si era attestato a 33,9 miliardi di dollari (2,18 dollari per azione diluita). Si tratta del miglior trimestre fiscale di sempre per la società.