Apex | Eric Bana con Charlize Theron nel thriller Netflix

Il veteranoè entrato nel cast di, ilcondestinato alla piattaforma di.Deadline questa sera ha confermato la notizia, senza però offrire una descrizioni riguardanti il casting legato a. L’attore è noto per aver partecipato a film del calibro di “Troy” ed il primo “Hulk movie dell’era Marvel, prima del reboot affidato poi a Edward Norton (come noto da tempo l’Hulk dell’MCU è invece interpretato da Mark Ruffalo). Altri attori già confermati sonoe Taron Egerton.La sceneggiatura diè stata firmata da Jeremy Robbins, con Baltasar Kormákur (Cani Sciolti) impegnato in cabina di regia.sta producendo assieme a Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix tramite la loro casa di produzione Secret Menu. Altri produttori impegnati nel film sono Ian Bryce, ma anche Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready della Chernin Entertainment.