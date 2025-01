Tvplay.it - Addio Roma, beffa dal campione del Mondo: Ranieri spiazzato

Leggi su Tvplay.it

Ladista per salutare un giocatore importantissimo sia per le dinamiche di spogliatoio che di campo.Dopo aver battuto in campionato l’Udinese, di fatto, laha ottenuto un altro successo molto importante. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri sera per 2-0 l’Eintracht di Francoforte nell’ultimo turno della fase a campionato dell’edizione di quest’anno dell’Europa League.daldel(Ansa Foto) tvplay.itQuest’oggi, invece, laha conosciuto anche l’avversario che sfiderà nel play-off della seconda competizione europea, ovvero il Porta. Ma prima della sfida contro i lusitani, di fatto, la squadra giallorossa deve pensare al difficile prossimo turno di campionato.Domenica prossima, infatti, laospiterà allo Stadio Olimpico l’attuale capolista della classifica della Serie A, ovvero il Napoli di Antonio Conte.