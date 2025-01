Laprimapagina.it - Abbattitore alimentare: guida completa su funzionamento, vantaggi e temperature

Che tu sia un appassionato di cucina, un ristoratore o semplicemente curioso, l’è un argomento di cui sentiamo sempre più parlare. Ma come funziona realmente? A cosa serve? E, soprattutto, quando è obbligatorio?Per la stesura di questaci siamo fatti aiutare dagli esperti del settore di Refrigerazione Industriale, i quali ci hanno aiutato a scrivere tutto ciò che c’è da sapere su questo strumento indispensabile nel mondo della ristorazione (e non solo).Che cos’è une a cosa serve?L’è un dispositivo progettato per ridurre rapidamente la temperatura degli alimenti appena cucinati o freschi, portandoli fuori dalla cosiddetta “zona di pericolo termico” (tra +60°C e +10°C), dove la proliferazione batterica è più rapida. Questo processo è essenziale per garantire la sicurezzae preservare al massimo la qualità del cibo, rendendolo uno strumento indispensabile nel settore della ristorazione, nelle pasticcerie e persino nelle cucine domestiche più attrezzate.