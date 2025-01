Ultimouomo.com - 30 anni dalla morte di Vincenzo Spagnolo

Joseph Fouché, Ministro della polizia francese neglidi Napoleone Bonaparte e poi in quelli della Restaurazione dopo la caduta dell'Impero, affermava di avere sistemi in grado di provocare, prevenire o soffocare disordini di qualsiasi specie – lo ricorda Curzio Malaparte in Tecnica del colpo di Stato – quando la tensione sociale sale e sale, come accade nelle pentole a pressione, troverà sempre una valvola di sfogo da cui sprigionarsi.A metàNovanta l'Italia è ancora scossa. La classe politica che ha governato per cinquant'è stata cancellata da Tangentopoli, ci sono stati gli attentati e Falcone e Borsellino e il 30 gennaio 1995, a duee due settimane dall'arresto di Totò Riina - e a poco più di uno“discesa in campo” di Berlusconi - ci si ritrova a fare i conti con una prima volta.