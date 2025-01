Ilrestodelcarlino.it - Violenta lite tra coinquilini. Tre denunce dopo le botte

Tre persone di 55, 44 e 18 anni sono state denunciate per lesioni personali. Nei guai sono finiti un padre proprietario di un immobile, il figlio e l’inquilino:una discussione verbale iniziale, sarebbero passati alle vie di fatto aggredendosi fisicamente. E’ successo il 28 dicembre. Le tre persone, conviventi in una stessa abitazione, si sono recate ai carabinieri di Scandiano per sporgere denuncia a seguito di un contenzioso sulla casa di proprietà del 55enne. E’ emerso che il proprietario di casa, assieme al giovane figlio (residenti al piano mansardato), avrebbero chiesto all’inquilino di 44 anni di trovare un’altra sistemazione volendo riprendere possesso dell’intero stabile. Il 44enne avrebbe continuato a vivere nell’edificio, senza alcun costo secondo la versione del proprietario.