Ucciso l'uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano

che nelpubblicamente unadel, scatenando proteste in diversi Paesi islamici, è statoa colpi di arma da fuoco in Svezia. Lo ha riferito la polizia svedese, senza rivelarne l’identità.Leggi anche: Fuori dal coro, la troupe di Mario Giordano aggredita a sassate da un immigrato occupante abusivo: “Brutta pu***na!”La vittima sarebbe Salwan MomikaSecondo i media svedesi, la vittima sarebbe Salwan Momika, rifugiato iracheno di 38 anni, noto per aver dato alle fiamme ila Stoccolma.è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Sodertalje, secondo quanto riportato da Svt, la televisione di stato svedese.Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sull’omicidio, né confermato ufficialmente l’identità della vittima. Le indagini sono in corso.