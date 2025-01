Quotidiano.net - Tragedia a Washington, collisione tra un aereo dell’America Airlines e un elicottero militare: recuperati 18 morti

, 30 gennaio 2024 -aerea sui cieli di, dove undi linea di Americansi è scontrato contro un. È successo stanotte pochi minuti prima dell’atterraggio all’aeroporto Ronald Reagan, il più vicino alla capitale. Sono almeno 18 i corpidalle acque gelide del fiume Potomac. Secondo la Cnn, non ci sarebbero superstiti tra le 64 persone a bordo del jet. Dispersi anche i tre militari dell’Black Hawk. “È una situazione terribile che avrebbe dovuto essere evitata”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. L’Fbi ha escluso l’ipotesi di un attentato terroristico. Laè avvenuta mentre il jet Crj-700 era in fase di atterraggio: all’improvviso l’è diventato una palla di fuoco. Aggiornamenti in diretta