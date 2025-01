Thesocialpost.it - Si farà un nuovo processo per l’omicidio Agostino: annullato l’ergastolo al boss Madonia. Prescritto l’omicidio della moglie Ida

La Cassazione ha deciso di annullare la condanna alper ilNino, ordinando und’appello perdel poliziotto Nino. Per l’uccisioneIda Castelluccio, invece, il reato è stato dichiarato, escludendo ulteriori procedimenti a carico dell’imputato.Leggi anche: Arrestato ilFelice Maniero: Faccia d’Angelo accusato di maltrattamenti verso la compagnaera stato condannato per il duplice omicidio avvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. La sentenza è stata ribaltata dopo l’accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Vincenzo Giambruno, Alessandro Tato Martorana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti.Il ruolomafia e la dinamica dell’agguatoNeld’appello, i giudici avevano già eliminato l’aggravantepremeditazione per l’uccisione di Ida Castelluccio, ritenendo che la donna fosse rimasta vittima di una tragica circostanza.