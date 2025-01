Sololaroma.it - Roma, caccia al vice Dovbyk: retroscena Arnautovic

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese, i giallorossi si riaffacciano allo scenario internazionale. Già, perché è tempo di onorare l’impegno in Europa League, una competizione tanto cara ai Friedkin. L’idea è quella di centrare una volta per tutte la qualificazione ai playoff, dopo aver visto sfumare la top 8. I capitolini stanno limando i dettagli in vista del match con l’Eintracht Francoforte, in programma oggi 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Uno spartiacque cruciale per i risvolti della stagione, da vincere senza se e senza ma.Dietro le quinte, però, ci sarebbe da delineare la situazione legata agli ultimi giorni di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri gli ultimi innesti di spessore, in ogni reparto.