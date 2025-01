Lanazione.it - Publiacqua, la sfida al clima: “Fogne dell’800, così non va. Meno asfalto e gestore unico”

Firenze, 30 gennaio 2025 – Qualcosa è cambiato – scomodiamo Jack Nicholson – e negarlo diventa impresa assai ardua. Specie se alla mezzanotte di un 27 gennaio, a un tiro di schioppo dai giorni della Merla che furono, su Firenze soffia un vento morbido e tiepido, la colonnina di mercurio si attesta su una quota settembrina di 16 gradi e poco dopo l’alba un temporale autorigenerante sconquassa mezza città con 54 millimetri d’acqua (furono 53 in tutto il primo mese dell’anno nel 2024) che rimbalza in ogni dove. Diverse strade dall’Oltrarno a Rifredi si allagano e la gente s’infuria.è in trincea: “La rete fognaria ha funzionato – dice il presidente Nicola Perini – ma è un’infrastruttura ottocentesca che non è stata pensata per far fronte a bombe d’acqua”. GERMOGLI PH: 22 SETTEMBRE 2023 SESTO FIORENTINO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO E' STATO PRESENTATO IL PROGETTO I NUOVI PERCORSI DELL'ACQUA DI SESTO FIORENTINO UNA SERIE DI PERCORSI CICLO PEDONALI ADIACENTI AI CORSI D'ACQUA NEL COMUNE DI SESTO NELLA FOTO IL PRESIDENTE DINICOLA PERINI Perini ma ripartiamo da martedì mattina.