Iltempo.it - "Più del doppio": accesso limitato ai bus e rischio invasione bis a Roccaraso

Leggi su Iltempo.it

ci si prepara a una possibilebis e in Campania, da dove 250 autobus erano partiti per raggiungere e prendere d'assalto il comune abruzzese la scorsa settimana, qualcuno è pronto a rinunciare al fine settimana sulla neve. Per ridurre l'afflusso dei visitatori nell'aquilano d'alta quota, entro livelli di un'ordinata gestione, è stata intanto disposta con provvedimenti dei sindaci dei comuni dell'Alto Sangro, per i giorni di sabato e domenica, fino al 2 marzo, la circolazione a targhe alterne di un numero massimo di 100 bus turistici per giorno, con obbligo di preventiva prenotazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale di. Il pugno duro, però, non ha fermato l'effetto dei tiktoker. Al contrario, sul web continuano a crescere le proposte per una gita in bus – andata e ritorno con partenze "da Salerno, Napoli, Nocera, Scafati, Angri, Castellammare, Torre del Greco, Ercolano, Caserta e zone richieste" - al costo di 25 euro.