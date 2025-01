Ilrestodelcarlino.it - Nuovo iter anti-violenza di genere: "Coinvolgiamo anche le scuole"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Distretto di Mirandola dichiara lotta alladiaffinando gli strumenti e la rete di contrato a questo fenomeno. Un protocollo operativo definisce procedure e azioni condivise tra i diversi soggetti che ne sono parte, frutto del continuo confronto nel Tavolo Interistituzionale Distrettuale esistente nei nove Comuni dell’Area Nord. In particolare, le procedure considerano cinque fasi di intervento: l’accoglienza della donna e l’eventuale messa in protezione, il percorso di accompagnamento ai vari servizi della rete, il percorso di sostegno e consulenza, il percorso di reinserimento attraverso progetti che favoriscano l’autonomia ed infine la sensibilizzazione e la formazione (con iniziative rivolte sia agli operatori e alle operatrici dei servizi della rete sia ai cittadini, come quella in programma sabato, e in particolar modo alle giovani generazioni, con il coinvolgimento delle).