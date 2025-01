Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Monaco: Lautaro Martinez mette la firma

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prestazione di.MVP –è tornato. Se qualcuno aveva dei dubbi, daè arrivata la risposta nel palcoscenico in cui storicamente ha fatto più difficoltà. Il capitano si è messo la squadra sulle spalle, come si dice in questi casi, segnando tutti e tre i gol del 3-0 finale. Ma la sua prestazione va persino oltre.PRESENZA NEL GIOCO – Il Toro ha continuato sulla scia di quanto visto col Lecce. Tradotto, ottenendo il massimo da ogni sua giocata. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:, uscito al minuto 76, ha messo insieme 32 tocchi. E la sua ritrovata condizione fisica e mentale la troviamo nella produttività totale di questi tocchi.