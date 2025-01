Iltempo.it - "Non fa l'interesse dell'Italia". Caso Almasri, Tajani contro Lo Voi

AntonioFrancesco Lo Voi. Ilfa ancora discutere e il ministro degli Esteri critica direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi per l'iscrizionea Meloni nel registro degli indagati del Tribunale dei ministri. «Il problema è quelloa scelta di un magistrato di far iscrivere nel registro degli indagati del Tribunale dei ministri la premier. Non era un atto dovuto, ma c'è una scelta, frutto di una richiesta di un avvocato che era stato al governo con la sinistra e che fa parte di uno schieramento di opposizione, quindi a pensar male si fa sempre bene». Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine di una conferenza stampa, sul. «Un servitoreo Stato prima di faree scelte a mio giudizio più che azzardate, deve pensare se la sua scelta fa o meno l'», ha aggiunto.