Ilfattoquotidiano.it - “Molte minorenni accompagnate dalle mamme chiedono il rinofiller e queste ultime inventano inesistenti problemi respiratori. Ecco perché dire ‘no’ a certi interventi estetici, come quello alla bolla di Bichat”: parlano i medici Spano e Buscarini

Andreae Alessia Glendasono duechirurghi plastici edche quotidianamente visitano decine di pazienti (al TheClinic di Milano) molti dei quali giovanissimi che sovente fanno loro richieste assurde o hanno aspettative irrealistiche. Il dottor, chirurgo plastico ed estetico già dirigente dell’Istituto Nazionale dei Tumori con alle spalle 20.000e la dottoressa, professionista specializzata in chirurgia ena estetica non invasiva, tracciano un quadrormante di, per esempio, molti pazienti abbiano la pretesa fare la liposuzione per mettersi il costume e andare al mare dopo qualche giorno.Dottore dottoressa, vi è mai capitato di“no, non ti opero” ad un paziente, dopo una visita?Ci premeche ogni professionista agisce secondo la propria filosofia ed etica e può compiere scelte diverse.