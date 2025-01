Ilnapolista.it - Mbappé fischiato e insultato dai tifosi del Brest, ma ormai nulla lo destabilizza (L’Equipe)

Durante il match di Champions League trae Real Madrid,non è stato protagonista con un gol, ma ha contribuito a ben due reti della sua squadra. La partita è finita 3-0 per i blancos. L’ex Psg, però, è stato bersagliato daiavversari.bersagliato daidelriporta:Kylianè statoe deriso daidel, ma tornerà in Spagna con una vittoria per la sua squadra. A differenza della partita precedente contro il Salisburgo,non ha segnato ma è stato coinvolto in due dei tre gol della sua squadra. Forse questo non sarà sufficiente per renderlo felice, ma ha dimostrato che anche con una prestazione “mediocre”, è stato comunque influente. Ha avuto diverse occasioni per segnare, ma gli è mancata la giusta precisione. Già durante l’allenamento iavversari lo avevano punzecchiato e durante la partita si sentiva un’ondata di fischi ogni volta che toccava palla; non gli hanno perdonato le sue provocazioni, il 29 ottobre 2023, quando aveva difeso il suo ex compagno di squadra Hakimi.