Malattie tropicali diffuse in Italia: quali sono e come scoprirle

Il 30 gennaio si celebra la Giornata mondiale delleneglette (NTD), un gruppo di patologie trasmesse da diversi patogeni e responsabili di centinaia di migliaia di morti nei Paesi poveri. Tuttavia, questestanno diventando sempre piùanche indimostrano i recenti casi di dengue e chikungunya.Leggi anche: “Morto a causa del virus”. Dramma in: la terribile scoperta dei medici dopo la tragediaL’Agenziana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno deciso di fare il punto su queste 21, tra cui scabbia, lebbra, leishmaniosi, echinococcosi, che si stanno diffondendo a causa di cambiamenti climatici, turismo e globalizzazione, oltre che per condizioni igienico-sanitarie precarie. Le NTDspesso trascurate nonostante colpiscano circa 1,6 miliardi di persone in tutto il mondo, ponendo un serio rischio per la salute globale.