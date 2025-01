Quotidiano.net - Ludovico Einaudi: il nuovo album 'The Summer Portraits' tra ricordi estivi e sonorità orchestrali

Leggi su Quotidiano.net

Sono racconti in musica ispirati alle atmosfere estive, trad'infanzia e nuove scoperte al sapore di Mediterraneo, quelli raccolti nel diciassettesimodi, intitolato 'The', in uscita il 31 gennaio per Decca Records e protagonista di un ritorno da parte del pianista e compositore a timbri e. "Ognuno di noi - ha spiegato- ha undidelle proprie estati. Il mioè il ritratto musicale di quel tempo per noi tutti infinito e meraviglioso. L'anno scorso ho trascorso le mie vacanze estive in una casa su un'isola del Mediterraneo e ho cominciato a pensare alle mie estati, a quell'arco di tempo in cui la mia vita era strettamente legata ai sensi e alle emozioni, quando i giorni erano lunghi come mesi e i mesi come anni, e ogni giorno era un'esperienza in cui la natura ne era parte fondamentale, noi stessi eravamo natura".