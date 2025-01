Ilgiorno.it - L’incredibile caso del gatto Anselmo-Maduk: la storia del micio ritrovato dopo 19 anni lontano da casa (e il potere di un video virale)

Paderno Dugnano (Milano) – “Può sembrare unaassurda, ma è vera”. Inizia così il racconto dell’Asilo del Cane, il rifugio di Palazzolo Milanese che accoglie circa 150 gatti ogni anno tra abbandoni e staffette da tutta Italia. Per alcuni mici, come, è una vera e propria, che lo vede ospite da oltre dieci. È lui la mascotte dell’Asilo, con il suo aspetto regale, i suoi vent’di età e il record di permanenza. Tanto che, un mese fa, i volontari lo scelsero come protagonista di un, che in pochi giorni diventò. Nessuno poteva sapere che grazie a quelsi sarebbe ricongiunto alla sua padrona19. Ladi questa famiglia inizia nel 2006, quando Valentina e il suo fidanzato dell’epoca decidono di adottare due gatti gemelli dal manto bianco e nero e dal pelo lungo.