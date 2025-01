La via italiana all’Intelligenza Artificiale Almawave presenta Velvet | E’ sostenibile ed efficace

Leggi su Ildenaro.it

, societàquotata sul mercato Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, hato ieri all’Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma,: famiglia di modelli di Intelligenzagenerativa multilingua. Si tratta di14B e2B, Large Language Model (LLM) fondazionali e Instruct, sviluppati integralmente dall’azienda in Italia su propria architettura, e addestrati sul supercalcolatore Leonardo gestito da Cineca. I modelli sono rilasciati in modalità Open Source. Rivolta alle Imprese, la tecnologia, si legge n una nota, “è l’espressione di un bagaglio di competenze solide, maturate dae dai suoi professionisti in oltre 15 anni di attività, in ambito R&D e attraverso centinaia di progetti legati all’uso dell’IA – in settori quali Sanità, Previdenza, Giustizia, Sicurezza, Mobilità, Finanza e PA.