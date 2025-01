Ilrestodelcarlino.it - La curatrice del Museo: "Lavoriamo sul 7 gennaio ripartendo dai giovani"

Chiara Pelliciari,deldel Tricolore, lei è tra le protagoniste reggiane della puntata di Linea Verde che andrà in onda tra un mese esatto su RaiUno. "Una giornata faticosa tra tutte queste riprese (ride, ndr), ma battute a parte è un grande orgoglio rappresentare la città e la nostra bandiera". Sembrava quasi una sorta di ’7bis’. E sempre con la Rai protagonista: prima Caterpillar in radio e ora una trasmissione televisiva dedicata anche al Tricolore. "Sicuramente sono tutti passi in avanti per una maggior valorizzazione della nostra bandiera alla quale puntiamo. Caterpillar e Linea Verde ci danno la possibilità di portare il Tricolore e la storia della nostra città – anche se in poche battute e in poche riprese – a livello nazionale. Abbiamo bisogno di ampliare gli sguardi e di portare la nostra città ad avere più visibilità in Italia.