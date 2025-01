La Bce taglia i tassi dello 025%

Quotidiano.net - La Bce taglia i tassi dello 0,25%

Roma, 30 gennaio 2025 – La Bce hato idi interesse0,25%, portando quelli sui depositi a 2,75%. Come previsto la Bce (Banca centrale europea) continua a muoversi in maniera divergente rispetto alla Federal Reserve (che ieri ha lasciato ifermi). Il Consiglio Direttivo dell'Eurotower infatti ha deciso un nuovo taglio deida 25 punti, portando quello sui depositi al 2,75% mentre il tasso di rifinanziamento principale scende al 2,90% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale viene ridotto al 3,15%, con effetto dal prossimo 5 febbraio. Un taglio che porterà nuovi vantaggi a chi ha acceso mutui e prestiti a tasso variabile. Un minor tasso di interesse sul denaro, infatti determina anche un calo delle rate per chi, ad esempio, ha un mutuo.