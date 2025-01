Iltempo.it - Il retroscena scottante di Giordano su Meloni indagata: cosa c'è sotto davvero

Mac'èci sarebbe dietro all'indagine aperta dal procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi nei confronti di Giorgiae mezzo governo sul caso Almasri? Se lo chiede Marionel suo editoriale di apertura di Fuori dal Coro, il programma su Rete 4. Un intervento a inizio trasmissione che risponde a molti dei dubbi che il giornalista ha sulla vicenda. “In queste ore tutti si stanno chiedendoc'è? In effetti ci sono tante cose da capire, quindi proviamo a spiegarle in modo semplice così le capisce anche la mia mamma – esordisce–. La corte internazionale de L'Aja, che fa appunto arrestare criminali internazionali, dice ‘guardate dovete arrestarlo perché è in Europa'. In effetti viene arrestato il 18 gennaio a Torino e qui sorge il primo dubbio”.