Nuovo striscione contro Lorenza Roiati | continua l’attacco alla fornaia antifascista di Ascoli

Ascoli Piceno, comune insignito della Medaglia d’oro al valor militare per l’attività Partigiana“Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore“. Questa la nuova frase, vergata con vernice nera, apparsa su uno striscione affisso nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici di Ascoli Piceno.Si tratta del secondo striscione che prende di mira Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘L’assalto ai forni‘, dopo che la donna era stata sottoposta a controlli dalle forze dell’ordine per aver esposto un lenzuolo con la scritta: “25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo“.Solo ieri, 26 aprile, un altro striscione era stato trovato in via Luigi Marin, a poca distanza dalla Questura, con la scritta “L’assalto ai forni”, dove però la parola “assalto” risultava cancellata. Dayitalianews.com - Nuovo striscione contro Lorenza Roiati: continua l’attacco alla fornaia antifascista di Ascoli Leggi su Dayitalianews.com Un altro messaggio offensivo nella notte adPiceno, comune insignito della Medaglia d’oro al valor militare per l’attività Partigiana“Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore“. Questa la nuova frase, vergata con vernice nera, apparsa su unoaffisso nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici diPiceno.Si tratta del secondoche prende di mira, titolare del panificio ‘L’assalto ai forni‘, dopo che la donna era stata sottoposta alli dalle forze dell’ordine per aver esposto un lenzuolo con la scritta: “25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo“.Solo ieri, 26 aprile, un altroera stato trovato in via Luigi Marin, a poca distanza dQuestura, con la scritta “L’assalto ai forni”, dove però la parola “assalto” risultava cancellata.

