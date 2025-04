Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia | Non ho paura di invecchiare ma di morire

Linda Evangelista ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora, parlando delle sue nuove consapevolezze, le sue paure e le sue fragilità, ma anche dei desideri che ancora vuole realizzare, perché ha “ancora tante cose da fare”.Linda Evangelista, le sue sofferenze e la paura di morireÈ stata una delle top model più apprezzate degli anni Novanta e oggi, dopo tanti interventi – estetici e non – ha tante nuove consapevolezze, prima fra tutte quella di essere una sopravvissuta, che ha ancora tanto da fare. Così, a un passo dai suoi 60 anni Linda Evangelista ha voluto raccontarsi come mai prima, mostrando le cicatrici della doppia mastectomia alla quale si è sottoposta dopo la diagnosi di cancro e dell’intervento per eliminare il CoolSculpting che le ha sfigurato il volto, operazione che puntava all’eliminazione dell’adipe che crea il doppio mento. Dilei.it - Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” Leggi su Dilei.it A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno – spegnerà le candeline il prossimo 10 maggio –ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora, parlando delle sue nuove consapevolezze, le sue paure e le sue fragilità, ma anche dei desideri che ancora vuole realizzare, perché ha “ancora tante cose da fare”., le sue sofferenze e ladiÈ stata una delle top model più apprezzate degli anni Novanta e oggi,tanti interventi – estetici e non – ha tante nuove consapevolezze, prima fra tutte quella di essere una sopravvissuta, che ha ancora tanto da fare. Così, a un passo dai suoi 60 anniha voluto raccontarsi come mai prima, mostrando le cicatrici dellaalla quale si è sottopostala diagnosi di cancro e dell’intervento per eliminare il CoolSculpting che le ha sfigurato il volto, operazione che puntava all’eliminazione dell’adipe che crea il doppio mento.

