Ora Trump se la prende anche con Amal Clooney

Amal Alamuddin Clooney, attivista per i diritti umani, avvocato e moglie dal 2014 dell'attore George Clooney potrebbe vedersi negato l'ingresso negli Stati Uniti, congelate proprietà e conti bancari per via del suo coinvolgimento nell'indagine della corte penale internazionale che ha spiccato il.

Amal Clooney nella lista nera di Trump: sanzioni e divieto di rientro negli Stati Uniti - New York – Amal Clooney è l’ultimo nome finito nella lista nera di Donald Trump. L’avvocata dei diritti umani, moglie dell’attore George Clooney, rischia di essere colpita da sanzioni del governo statunitense dopo aver collaborato con la Corte Penale Internazionale dell’Aja all’indagine che ha portato all’emissione del mandato di arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di crimini di guerra a Gaza. 🔗thesocialpost.it

“Non mi interessa quello che dice Donald Trump. Piacergli non è il mio lavoro, il mio lavoro è provare a dire la verità”: parla George Clooney - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Così Donald Trump su George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mario Giordano prende in giro l’Europa sui dazi: “Spezzeremo le reni a Trump con il filo interdentale” - Il tema dei dazi è naturalmente quello politicamente più bollente da qualche settimana a questa parte. Da quando cioè il presidente americano Donald Trump ha dichiarato guerra, una guerra commerciale, al resto del mondo. Sul caso torna anche Mario Giordano. Durante l’ultima puntata di Fuori dal coro, il conduttore utilizza l’arma dell’ironia per farsi beffe dell’Europa.Leggi anche: Caso Zancan, Cruciani ospite di Mario Giordano: “Il gioielliere ha fatto benissimo a sparare” Mario Giordano scatenato sui dazi: il video “Andiamo a trattare con Trump con i dazi sui jeans, sul succo ... 🔗thesocialpost.it

Amal Clooney nella lista nera dei nemici di Donald Trump, perché rischia di non poter tornare negli Usa - Amal Clooney ha collaborato con L'Aja all’indagine conclusasi con il mandato d’arresto per Netanyahu e ora rischia di essere colpita da sanzioni ... 🔗virgilio.it

Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro - Possibili sanzioni Usa contro Amal Clooney. Secondo il ministero degli Esteri britannico, l'avvocato 47enne pagherebbe il suo attivismo su Gaza. 🔗msn.com

Sanzioni per Amal Clooney: non potrà tornare negli Usa - La ritorsione per aver collaborato con la Cpi all’indagine che si era conclusa con il mandato d’arresto per Netanyahu ... 🔗repubblica.it