le tante responsabilità dei popolari per l ue di domani scrive alli

Nei giorni 29 e 30 aprile si terrà, a Valencia, il Congresso del Partito Popolare Europeo, al quale parteciperò alla guida della delegazione di Alternativa Popolare, partito da sempre membro attivo del Ppe, sotto il cui simbolo ha anche partecipato alle elezioni europee.Non vi è dubbio che questo Congresso sia destinato ad essere il più rilevante della storia recente della più importante forza politica presente nel Parlamento europeo. L'evento si colloca, infatti, in un momento storico denso di cambiamenti drammatici.Le tre "sveglie" all'Europa degli ultimi cinque anni (pandemia, aggressione russa all'Ucraina e seconda amministrazione Trump) mettono i Popolari europei di fronte alla responsabilità di guidare l'Unione verso una vera e compiuta integrazione politica.Un compito che il partito erede di De Gasperi, Adenauer e Schumann può e deve svolgere, con coraggio e determinazione.

