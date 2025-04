Schianto nella notte tra auto e camion morto un 29enne in provincia di Bergamo

notte un'auto e un camion si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, sulla strada provinciale 573 all'altezza di Calcinate (Bergamo). Nell'impatto il 29enne alla guida della prima vettura è morto sul colpo mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. Leggi su Fanpage.it La scorsaun'e unsi sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, sulla stradale 573 all'altezza di Calcinate (). Nell'impatto ilalla guida della prima vettura èsul colpo mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

Se ne parla anche su altri siti

Schianto violentissimo a Marmirolo tra due auto e un camion, due morti: “Estratti dai veicoli accartocciati” - Mantova – Due persone sono morte e almeno un’altra è rimasta ferite a seguito di un violento incidente avvenuto sulla ex Statale Giotese nei pressi di Marmirolo, in provincia di Mantova. L’incidente ha avuto luogo lunedì pomeriggio intorno alle ore 15 e ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante. Non sono note al momento le generalità delle vittime, ma le persone coinvolte nell’incidente sono tre uomini di 48, 50 e 73 anni. 🔗ilgiorno.it

Schianto frontale tra auto e camion sulla Lecco-Bergamo: morto 36enne - Incidente mortale lungo la Lecco-Bergamo. Un uomo di soli 36 anni ha perso la vita oggi a Cisano Bergamasco, comune della Valle San Martino, a seguito di un violento schianto frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto... 🔗leccotoday.it

Schianto frontale tra auto e camion sulla Lecco-Bergamo: morto un uomo - Incidente mortale lungo la Lecco-Bergamo. Un uomo di soli 38 anni ha perso la vita oggi a Cisano Bergamasco, comune della Valle San Martino, a seguito di un violento schianto frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto... 🔗leccotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Schianto nella notte tra auto e camion, morto un 29enne in provincia di Bergamo; Anagni - Schianto nella notte in A1 tra un'auto, un pullman ed un camion: un morto e due feriti; Incidente sull’A4 Milano-Venezia, schianto tra auto e camion: morto il 28enne Andrea Verzeroli; Tragico incidente in Puglia: terribile scontro tra camion e auto sulla Statale, morti due giovani. 🔗Ne parlano su altre fonti

Schianto nella notte tra auto e camion, morto un 29enne in provincia di Bergamo - La scorsa notte un'auto e un camion si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, sulla strada provinciale 573 all'altezza di Calcinate (Bergamo) ... 🔗fanpage.it

Frontale tra auto e camion, muore automobilista di 29 anni - Dramma nella notte sulle strade della Bergamasca: lungo la provinciale che collega Calcinate con Mornico al Serio un uomo di 29 anni - che abitava in provincia di Brescia - è morto nello schianto tra ... 🔗ansa.it

Schianto nella notte a Calcinate: muore un 29enne della provincia di Brescia - Tragico incidente nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile: un giovane di 29 anni è morto in uno schianto a Calcinate, sulla ex statale 573, la provinciale per Mornico. Dalle prime informazioni ... 🔗ecodibergamo.it