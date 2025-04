Droghe di tutti i tipi a Cavalese | in cinque nei guai

Cavalese all’alba dello scorso 24 aprile, con l’operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura che ha portato alla denuncia di cinque persone per spaccio.Nel complesso, sono. Trentotoday.it - Droghe di tutti i tipi a Cavalese: in cinque nei guai Leggi su Trentotoday.it Hashish, ecstasy, MDMA, cocaina, hashish, ketamina e centinaia di euro: è ciò che è stato trovato aall’alba dello scorso 24 aprile, con l’operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura che ha portato alla denuncia dipersone per spaccio.Nel complesso, sono.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi - SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. 🔗ilgiorno.it

Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti - Il lutto improvviso scuote tutti, compresa Luciana Littizzetto che offre un momento di grande sensibilità: i fans se ne sono accorti e hanno apprezzato molto il suo pensiero Subire un lutto è una bruttissima esperienza, che purtroppo nella vita prima o poi tutti vivono. E’ chiaro che ci sono delle morti più difficili da superare ... Leggi tutto L'articolo Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Guillermo Mariotto spietato: "La regina Camilla è sgraziata. E tutti sapete la verità " - Guillermo Mariotto, il severo giudice di "Ballando con le stelle" che spesso alza la paletta affibbiando un sonoro zero, non ha pietà nemmeno per la regina Camilla. Così, intervistato a "La volta buona" su Rai1 commenta il look della regina Camilla in visita a Roma (leggi qui) con la consueta perfida sincerità: "La regina Camil... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Cosa riportano altre fonti

Droghe di tutti i tipi in paese: in cinque nei guai; Val di Fiemme, giovane coppia trovata con la droga; I carabinieri nei locali della Val di Fassa: trovate ketamina e droga sintetica MDMA - Fiemme - Fassa; Spaccio e consumo di droga, in Val di Fiemme e Fassa l'allarme delle famiglie: raffica di controlli dei carabinieri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spaccio di droga, denunciate cinque persone tra la val di Fiemme e Trento - Prima le perquisizioni, poi il sequestro e infine la denuncia. È il risultato di un'indagine dei carabinieri della compagnia di Cavalese, svolta in sinergia con la Guardia di Finanza e la polizia ... 🔗rainews.it