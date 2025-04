LIVE Moto3 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Rueda domina a Jerez e diventa leader del Mondiale settimo Pini

DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

11.46 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

11.44 Le prime 5 posizioni della classifica piloti al termine del Gran Premio: Rueda 91, Piqueras 87, Kelso 57, Fernandez 53, Furusato 48.

11.42 Gli altri italiani: Lunetta 12esimo, Foggia 13esimo, Nepa 14esimo.

11.40 Terza vittoria in questa stagione per lo spagnolo. Josè Antonio Rueda, in virtù di questo successo, diventa il nuovo leader del Mondiale.

Quarto Fernandez, Quinto Yamanaka, Sesto Furusato, settimo Pini, Ottavo Carpe, Nono Roulstone, Decimo Perez.

Piqueras chiude secondo, terzo Kelso.

Josè Antonio Rueda vince il GP della Spagna 2025!!!!!!!!!!

Rueda si invola verso la vittoria.

Kelso ripassa Piqueras.

