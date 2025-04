MotoGP Alberto Puig esalta le qualità di Marc Marquez | Vincere il titolo significherebbe fare la storia

Marc Marquez in questa primissima parte del Mondiale 2025 di MotoGP. Con l’eccezione del GP di Austin (caduta), lo spagnolo ha sempre prevalso e anche nella Sprint Race di ieri a Jerez de la Frontera (Spagna) il sigillo è stato posto.Una vittoria senza storia in cui, una volta superato il francese Fabio Quartararo (Yamaha), Marc si è involato verso l’ottava affermazione in nove gare, rafforzando il suo ruolo di leader della classifica iridata. L’obiettivo sarà quello di confermarsi questa domenica in Andalusia. Quanto sta facendo l’iberico ha un po’ il sapore della rinascita, ricordando cosa accadde cinque anni fa proprio sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto.Un incidente che ha condizionato non poco la carriera del Cabroncito. Posteriormente a quell’episodio e preso atto delle difficoltà della Honda di mettergli a disposizione una moto competitiva, la scelta di andare in un Team Cliente Ducati, prima di avere l’opportunità quest’anno di vestire i colori della squadra Factory. Oasport.it - MotoGP, Alberto Puig esalta le qualità di Marc Marquez: “Vincere il titolo significherebbe fare la storia” Leggi su Oasport.it Un percorso quasi perfetto quello diin questa primissima parte del Mondiale 2025 di. Con l’eccezione del GP di Austin (caduta), lo spagnolo ha sempre prevalso e anche nella Sprint Race di ieri a Jerez de la Frontera (Spagna) il sigillo è stato posto.Una vittoria senzain cui, una volta superato il francese Fabio Quartararo (Yamaha),si è involato verso l’ottava affermazione in nove gare, rafforzando il suo ruolo di leader della classifica iridata. L’obiettivo sarà quello di confermarsi questa domenica in Andalusia. Quanto sta facendo l’iberico ha un po’ il sapore della rinascita, ricordando cosa accadde cinque anni fa proprio sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto.Un incidente che ha condizionato non poco la carriera del Cabroncito. Posteriormente a quell’episodio e preso atto delle difficoltà della Honda di mettergli a disposizione una moto competitiva, la scelta di andare in un Team Cliente Ducati, prima di avere l’opportunità quest’anno di vestire i colori della squadra Factory.

