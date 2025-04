Sparatoria a Monreale morti Salvatore Turdo Massimo Pirozzo e Andrea Miceli | In pochi istanti è successo il finimondo

morti e due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della Sparatoria sono Salvatore Turdo. Leggo.it - Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: «In pochi istanti è successo il finimondo» Leggi su Leggo.it È di tree due feriti il bilancio di unaavvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a(Palermo). Le vittime dellasono

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

