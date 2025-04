Dal Fondo monetario un taccuino a prova di grandi incertezze La lettura di Polillo

Fondo monetario sono attendibili? Nella tabella prodotta e pubblicata sul sito, i dati hanno un volto rassicurante, considerati i drammi non sono economici e finanziari che il mondo sta vivendo. Dalla crisi del libero scambio e l’insorgere di politiche protezionistiche, fino alle guerre che ancora insanguinano l’Ucraina e la Palestina. Di fronte ad uno scenario così complesso, il prodotto mondiale dovrebbe ridursi dello 0,5% (dal 3,3 al 2,8%) nel corso dell’anno. Ma per poi aumentare di uno 0,2%, l’anno successivo. Ne farebbero le spese sia le economie avanzate che quelle emergenti, con uno scarto infinitesimale 0,4% contro uno 0,6%, durante il 2025. Ma con un recupero maggiore per gli emergenti l’anno successivo, in grado di mettere le cose quasi a posto. Formiche.net - Dal Fondo monetario un taccuino a prova di grandi incertezze. La lettura di Polillo Leggi su Formiche.net Fino a che punto le nuove previsioni delsono attendibili? Nella tabella prodotta e pubblicata sul sito, i dati hanno un volto rassicurante, considerati i drammi non sono economici e finanziari che il mondo sta vivendo. Dalla crisi del libero scambio e l’insorgere di politiche protezionistiche, fino alle guerre che ancora insanguinano l’Ucraina e la Palestina. Di fronte ad uno scenario così complesso, il prodotto mondiale dovrebbe ridursi dello 0,5% (dal 3,3 al 2,8%) nel corso dell’anno. Ma per poi aumentare di uno 0,2%, l’anno successivo. Ne farebbero le spese sia le economie avanzate che quelle emergenti, con uno scarto infinitesimale 0,4% contro uno 0,6%, durante il 2025. Ma con un recupero maggiore per gli emergenti l’anno successivo, in grado di mettere le cose quasi a posto.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: azzurre qualificate in scioltezza, a breve la prova maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:58 Non hanno spinto le Nazioni di vertice, come da programma. La fase finale a 15 è di larga veduta un po’ per tutti i Paesi più attrezzati, Italia compresa! 10:57 Faehndrich paga ben 10? al chilometro, non ha senso forzare per il 3° posto di ieri. Addirittura a +12? Skistad. Cassol a +8? al chilometro. 10:55 Cassol che ieri ha vinto la qualificazione, per la seconda volta in carriera, ma soprattutto si è issata per la prima volta in top 10 in una sprint giungendo in semifinale in modo brillante! 10:53 Un minuto e parte Joenssu, la prima atleta ... 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: iniziata la prova maschile, Federica Cassol ha vinto la qualificazione femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA QUALIFICAZIONE MASCHILE! 15:36 Con il 17 Hellweger, con il 24 Pellegrino, con il 37 Graz, con il 45 Carollo e con il 61 Daprà. 15:35 Il primo al via, Zanden McMullen (USA) non partirà, Sarà quindi con il numero 2 Valerio Grond a dare il via alla gara, l’argento in staffetta ai Mondiali con la Svizzera. 15:31 LE BATTERIE FEMMINILI: Heat 1 JOENSSU (FIN) SKISTAD (NOR) DEL RIO (SPA) KREHL (GER) GIMMLER (GER) PULLES (EST) Heat 2 CASSOL (ITA) MYHRVOLD (NOR) LUNDGREN (SWE) QUINTIN (FRA) ROFSTAD (NOR) KAHARA (FIN) Heat 3 DAHLQVIST (SWE) CARL ... 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: si parte con la FP2, Ferrari prova il nuovo fondo anche con Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 17.15 Antonelli si migliora di pochi millesimi con gomme morbide usate, mentre Russell completa un ottimo time-attack e si mette a dettare il passo in 1’31?945. 17.12 Verstappen si rilancia sempre con gomme soft ed è terzo a 219 millesimi dal miglior tempo di Hamilton, in mezzo alle due Mercedes. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal Fondo monetario un taccuino a prova di grandi incertezze. La lettura di Polillo - Fino a che punto le nuove previsioni del Fondo monetario sono attendibili? Nella tabella prodotta e pubblicata sul sito, i dati hanno un volto rassicurante, considerati i drammi non sono economici e f ... 🔗formiche.net