Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose | degrado a due passi da Porta Mesagne

Marciapiede e il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a due passi da Porta Mesagne, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si contano le emergenze di questo tipo in città. Spero che ci sia un amministratore che prenda a cuore. Brindisireport.it - Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose: degrado a due passi da Porta Mesagne Leggi su Brindisireport.it Con queste foto vorrei segnalare lo stato in cui si trovano ile il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a dueda, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si contano le emergenze di questo tipo in città. Spero che ci sia un amministratore che prenda a cuore.

