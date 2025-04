La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore | una rosa bianca per Santa Teresina

tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore è adornata con un unico fiore: una rosa bianca. Sono tanti i fedeli che arrivano nella basilica Mariana con questo fiore in mano che, al momento, è poi deposto di lato.La rosa bianca rappresenta il legame tra Papa Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina. Nel libro intervista "El Jesuita", scritto dai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, raccontava: "Quando ho un problema chiedo alla Santa, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca".L'iscrizione sulla lapide "Franciscus" risalta rispetto alle foto che erano circolate nei giorni scorsi, grazie, secondo quanto si apprende, ad un piccolo ritocco che, pur nella sobrietà, ha voluto rendere più visibile l'unica parola che Bergoglio ha voluto sulla sua lapide. Quotidiano.net - La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: una rosa bianca per Santa Teresina Leggi su Quotidiano.net Ladinella basilica diè adornata con un unico fiore: una. Sono tanti i fedeli che arrivano nella basilicana con questo fiore in mano che, al momento, è poi deposto di lato.Larappresenta il legame traBergoglio edi Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina. Nel libro intervista "El Jesuita", scritto dai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Bergoglio, prima di diventare, raccontava: "Quando ho un problema chiedo alla, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una".L'iscrizione sulla lapide "Franciscus" risalta rispetto alle foto che erano circolate nei giorni scorsi, grazie, secondo quanto si apprende, ad un piccolo ritocco che, pur nella sobrietà, ha voluto rendere più visibile l'unica parola che Bergoglio ha voluto sulla sua lapide.

