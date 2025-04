Perché attraversare i binari ferroviari è molto più pericoloso di quanto sembri

binari ferroviari. Ciò che può sembrare una semplice scorciatoia nasconde un pericolo mortale che va ben oltre la percezione comune.Secondo i dati dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, gli attraversamenti non autorizzati rappresentano una delle principali cause di incidenti ferroviari mortali in Europa. Nel rapporto sulla sicurezza ferroviaria del 2020, l’istituzione ha documentato che gli “attraversamenti indebiti” hanno causato centinaia di vittime negli ultimi anni.Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta da un treno davanti ai genitori a Greco-Pirelli: è morta in ambulanzaRumore e velocitàUno degli aspetti più insidiosi è l’errata percezione dell’arrivo dei treni. Ilgiorno.it - Perché attraversare i binari ferroviari è molto più pericoloso di quanto sembri Leggi su Ilgiorno.it Milano – La tragedia della ragazza di 17 anni travolta da un treno alla stazione di Milano Greco-Pirelli riflette una sottovalutazione piuttosto diffusa rispetto ai rischi dell’attraversamento di. Ciò che può sembrare una semplice scorciatoia nasconde un pericolo mortale che va ben oltre la percezione comune.Secondo i dati dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, gli attraversamenti non autorizzati rappresentano una delle principali cause di incidentimortali in Europa. Nel rapporto sulla sicurezzaa del 2020, l’istituzione ha documentato che gli “attraversamenti indebiti” hanno causato centinaia di vittime negli ultimi anni.Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta da un treno davanti ai genitori a Greco-Pirelli: è morta in ambulanzaRumore e velocitàUno degli aspetti più insidiosi è l’errata percezione dell’arrivo dei treni.

