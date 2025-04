LIVE Cobolli-Nakashima 3-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | dominio in avvio del romano

DIRETTA LIVEA-40 Nuova occasione sprecata per l’USA, dritto il palleggio largo.Seconda40-40 Aveva ancora l’occasione Nakashima ma ha di nuovo messo out il rovescio.40-A Il nastro aggiusta la palla a Cobolli ma sbaglia in rete il romano.40-40 Errore in palleggio del romano con il dritto.A-40 Servizio e schiaffo di dritto!40-40 Esce il rovescio vincente lungoriga di Nakashima.40-A Altro errore dopo il servizio del romano.40-40 Con la prima Cobolli!!!30-40 Gratuito di dritto Cobolli.30-30 Passa di dritto Nakashima.30-15 Prima vincente.15-15 Attacco e ottima guardia di volo Cobolli.0-15 Prima ed errore di rovescio Cobolli.3-2 Ace (1°).40-0 Gran dritto dal centro.30-0 Un altro punto diretto col servizio.15-0 Prima vincente di Nakashima. Che punti ne ha fatti, ma praticamente solo con la prima. Oasport.it - LIVE Cobolli-Nakashima 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: dominio in avvio del romano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Nuova occasione sprecata per l’USA, dritto il palleggio largo.Seconda40-40 Aveva ancora l’occasionema ha di nuovo messo out il rovescio.40-A Il nastro aggiusta la palla ama sbaglia in rete il.40-40 Errore in palleggio delcon il dritto.A-40 Servizio e schiaffo di dritto!40-40 Esce il rovescio vincente lungoriga di.40-A Altro errore dopo il servizio del.40-40 Con la prima!!!30-40 Gratuito di dritto.30-30 Passa di dritto.30-15 Prima vincente.15-15 Attacco e ottima guardia di volo.0-15 Prima ed errore di rovescio.3-2 Ace (1°).40-0 Gran dritto dal centro.30-0 Un altro punto diretto col servizio.15-0 Prima vincente di. Che punti ne ha fatti, ma praticamente solo con la prima.

