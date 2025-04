Il Sudafrica è un ponte tra Occidente e Global South Tavolato Med-Or spiega perché

Globali e ricalibrature strategiche, il Sudafrica si propone come uno snodo geopolitico di crescente importanza. È quanto emerge dallo Special Report della Med-Or Italian Foundation, intitolato “Il Sudafrica alla prova del G20 (e di Trump)”, che esamina il ruolo internazionale del paese africano in un anno chiave, segnato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dalla presidenza Sudafricana del G20. Un passaggio che potrebbe ridefinire i rapporti tra Global South, Europa e Stati Uniti.È in quest’ottica che abbiamo rivolto alcune domande a Umberto Tavolato, direttore delle relazioni internazionali di Med-Or e coautore del report, insieme a Luciano Pollichieni e Corrado Cok, con l’obiettivo di approfondire due aspetti centrali: lo standing internazionale del Sudafrica e le prospettive di cooperazione con l’Italia, in chiave Piano Mattei. Formiche.net - Il Sudafrica è un ponte tra Occidente e Global South. Tavolato (Med-Or) spiega perché Leggi su Formiche.net Nel pieno di una nuova stagione di tensionii e ricalibrature strategiche, ilsi propone come uno snodo geopolitico di crescente importanza. È quanto emerge dallo Special Report della Med-Or Italian Foundation, intitolato “Ilalla prova del G20 (e di Trump)”, che esamina il ruolo internazionale del paese africano in un anno chiave, segnato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dalla presidenzana del G20. Un passaggio che potrebbe ridefinire i rapporti tra, Europa e Stati Uniti.È in quest’ottica che abbiamo rivolto alcune domande a Umberto, direttore delle relazioni internazionali di Med-Or e coautore del report, insieme a Luciano Pollichieni e Corrado Cok, con l’obiettivo di approfondire due aspetti centrali: lo standing internazionale dele le prospettive di cooperazione con l’Italia, in chiave Piano Mattei.

